Pärchenurlaub in Italien Meghan und Harry: Urlaub mit George und Amal Clooney

Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (37, "Suits") haben sich bei George (57, "Ocean's Eleven") und Amal Clooney (40) ein gemeinsames verlängertes Wochenende am See gegönnt. Treffpunkt für den Pärchenurlaub war eine Villa der Clooneys am Comer See in Italien. Das berichtet unter anderem die britische Zeitung "Daily Mail" und bezieht sich dabei auf Angaben des italienischen Magazins "Chi".