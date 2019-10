Outfit von 2017 Herzogin Meghan trägt noch einmal ihr Verlobungskleid

Für die WellChild Awards in London hat Herzogin Meghan (38) am Dienstag einen ganz besonderen Look recycelt: Ihre enganliegende grüne P.A.R.O.S.H.-Robe aus Wolle trug sie bereits, als sie mit Prinz Harry (35) im November 2017 ihr erstes großes gemeinsames TV-Interview nach der Verlobung der beiden gab. Und auch in den dazu kombinierten beigefarbenen Mantel von Sentaler hat sich Meghan schon einmal gehüllt: Dieser wärmte sie kurz nach der Verlobung beim Weihnachtsgottesdienst auf dem königlichen Landsitz Sandringham.