Dem Nachbau der Sphingen haben sich die Steinbildhauer Wolfgang Gottschalk und Barbara Oppenrieder federführend gewidmet. Steinmetz Olaf Klein hat zweimal pro Woche geholfen, auch Steinmetz-Meisterschüler durften an dem Fabelwesen aus Stein mitarbeiten. Besonders: Die Münchner konnten den Steinmetzen wieder dabei zuschauen, wie sie in ihrer Sphingenbauhütte am Nordfriedhof aus einem mehrere Tonnen schweren Klotz aus Kelheimer Naturstein 800 Kilogramm abtrugen, bis sich die zweite Sphinx formte.