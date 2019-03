Intensive Vermüllung

Der Deutsch-Franzose Benoit Blaser von den Grünen erklärt den Wahlkampf in Paris: "In Frankreich gibt es vor Schulen und vor dem Rathaus große gemeinsame Ständer für die Wahlplakate. Und die Wahlbeteiligung ist in Frankreich sicher nicht geringer." Seine Forderung: "München könnte das einfach auch probieren. Und dann evaluieren, ob es funktioniert."