Und dennoch: All diese schier unglaublichen Erfolge und Rekorde können das Phänomen Usain Bolt am Ende doch nur unzureichend erklären. Das findet jedenfalls Pascal Rolling. Für ihn ist Bolt mehr als der gefeierte Serien-Sieger, mehr als eine auf Erfolg programmierte Sprint-Maschine. Bolt ist ein Star, mit einer Strahlkraft weit über den Sport hinaus. "Die Kombination von Ausnahmetalent, Charisma und Intelligenz, diese drei Faktoren zusammen haben ihn zu einer Legende gemacht – nicht nur in der Leichtathletik", sagt Rolling. Und er muss es wissen.