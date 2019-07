Dennoch hätten die Männer von Anfang an ein sehr respektvolles Verhältnis zueinander gehabt, sagte die Tochter des früheren Fraktionsvizes der Union im Bundestag. "Beide sind Rechtsanwälte und Politiker, beide lieben Fußball. Da haben sie schon eine Kommunikationsebene." Vom kommenden Dienstag (9. Juli) an ist Caroline Bosbach in der neuen Vox-Doku "7 Töchter" zu sehen.