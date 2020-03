Gibt's eine Alternative zum kompletten Wiesn-Shutdown?

Wie eine Alternative zum kompletten Wiesn-Shutdown ausschauen könnte, darüber denken aktuell so ziemlich alle Beteiligten nach – und tauschen sich telefonisch aus. Antworten können sie nicht liefern, nur Denkanstöße. Klar, die Hygienevorschriften müssten deutlich verschärft werden. Aber wie?

Desinfektionsspender an jedem Eingang und ein größerer Abstand zwischen den Tischen in den Wiesnzelten – das alles hört sich wie ein schlechter Witz an. Natürlich würde das nicht reichen. Die Gästeanzahl in den Zelten zu regulieren, dürfte bei Wirten und Brauereien auch nicht gerade auf tolle Resonanz stoßen. Am besten trinken die wenigen Besucher, die natürlich alle Mundschutz und Handschuhe tragen, dann noch die Maß via Strohhalm – oans, zwoa, Gsundheit?

Letzter Ausweg? Ein Wiesn-Wunder!

Ein Wiesnwirt, der seinen Namen hier ebenfalls nicht lesen möchte, sagt zur AZ: "Ich habe absolut keine Ahnung, wie das mit der Wiesn werden soll – wir alle nicht. Wir sind alle komplett ratlos." Zum jetzigen Zeitpunkt scheint keine Lösung in Sicht. Das Oktoberfest ausfallen zu lassen, bringt die Wirtschaft weiter ins Wanken und vernichtet viele Existenzen. Eine stark veränderte Wiesn mit höchsten Hygieneregeln ist genauso utopisch.

Das zweiwöchige Geselligkeits-Spektakel ist der größtmögliche Gegensatz zum Jetzt-Zustand, von dem leider niemand auf der Welt weiß, wann er enden wird. Eigentlich gibt's nur einen halbwegs seriösen Ausweg: ein Wiesn-Wunder!

