Wie die Polizei berichtet, stritten sich ein 25-Jähriger und ein 26-Jähriger am vergangenen Freitagabend bei einem Firmen-Wiesn-Besuch in einem Festzelt. Im Verlauf des Streits nahm der Jüngere zwei leere Maßkrüge und schlug mit beiden auf den Kopf seines Kollegen. Der 26-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf.