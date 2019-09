Einlasskontrollen für die Festwiese: Es herrscht ein Verbot für größere Taschen und Rucksäcke, ein privater Sicherheitsdienst setzt dieses durch.

Es herrscht ein Verbot für größere Taschen und Rucksäcke, ein privater Sicherheitsdienst setzt dieses durch. Videoüberwachung auf der Wiesn: 49 Kameras sind auf dem Gelände im Einsatz.

49 Kameras sind auf dem Gelände im Einsatz. Extra eingesetzte Taschendiebfahnder: 22 Spezialisten aus Berlin, Köln, Frankfurt, Hamburg, Schweiz, Österreich, Norwegen, Spanien, Ungarn und der Tschechischen Republik werden eingesetzt.

22 Spezialisten aus Berlin, Köln, Frankfurt, Hamburg, Schweiz, Österreich, Norwegen, Spanien, Ungarn und der Tschechischen Republik werden eingesetzt. Polizisten aus Frankreich und Italien zur Unterstützung: Sie können in ihrer Landessprache vermitteln.

Sie können in ihrer Landessprache vermitteln. Ein Überflugverbot: Der Luftraum in einem Durchmesser von ca. elf Kilometern über dem Wiesn-Gelände ist gesperrt – auch für Drohnen. "Die Drohnen werden beschlagnahmt, die Besitzer wegen einer Straftat angezeigt", betont Radmacher.

Der Luftraum in einem Durchmesser von ca. elf Kilometern über dem Wiesn-Gelände ist gesperrt – auch für Drohnen. "Die Drohnen werden beschlagnahmt, die Besitzer wegen einer Straftat angezeigt", betont Radmacher. Bodycams für die Wiesn-Teams: Alle Einsatzgruppen der Polizei werden die kleinen Kameras tragen.

Alle Einsatzgruppen der Polizei werden die kleinen Kameras tragen. Das bereits bekannte E-Scooter-Verbot: Mit E-Scootern darf nicht in den Äußeren Sperrring eingefahren werden. Das Beenden des Leihvorgangs ist in diesem Bereich nicht möglich. Zusätzlich ist täglich von 17 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag das Ausleihen von E-Scootern im erweiterten Wiesnumfeld nicht möglich.

600 Polizisten zur Wiesn im Einsatz

Insgesamt werden während des Oktoberfests rund 600 Beamte im Einsatz sein: Auf dem Festgelände selber und in der Wiesn-Wache. "Polizeiliche Maßnahmen greifen dabei nicht nur auf der Theresienwiese selbst, sondern auch im Umfeld sowie im gesamten Stadtgebiet", so die Beamten am Mittwoch.