Warum heißt das Oktoberfest eigentlich Oktoberfest?

Die Maß braunes Kellerbier kostete drei Kreuzer und drei Pfennige, und über Sicherheitsfragen machte sich niemand Gedanken. Beim allerersten Oktoberfest gab es nicht einmal geschlossene Zelte, nur offene Buden. Ganz München feierte im Oktober 1810 fünf Tage lang mit, als Kronprinz Ludwig Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen heiratete.

Das Fest wurde auch in den darauffolgenden Jahren ausgerichtet und der Name Oktoberfest dürfte sich eingebürgert haben. Später haben die Münchner das Fest dann verlängert und zeitlich vorverlegt. Auch aus dem Grund, weil das Wetter im September einfach noch schöner ist. Die Besucher konnten abends sitzen bleiben und länger über die Theresienwiese flanieren. Traditionsbewusst liegt das letzte Oktoberfest-Wochenende auch heute noch im Monat Oktober.

Der Bierpreis auf dem Oktoberfest 2019

Billiger wird's nicht, das ist eigentlich schon fast Gesetz auf der Wiesn. Vergangenes Jahr wurde bereits die 11-Euro-Grenze geknackt. 11,50 Euro kostete die teuerste Maß auf dem Oktoberfest. Der Bierpreis für das Oktoberfest 2019 wurde bislang noch nicht veröffentlicht. Sobald dieser bekannt wird, tragen wir ihn selbstverständlich nach.

Wie komme ich auf das Oktoberfest in München?

Viele Wege führen zur Wiesn. Nur einer ist mit Sicherheit der ungünstigste: der mit dem Auto. Da das Oktoberfest mitten in der Stadt auf der Theresienwiese seine Zelte aufschlägt, ist von einer Anfahrt mit dem Privatauto dringend abzuraten. Die Anreise zum Oktoberfest erledigen Besucher am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – also U- oder S-Bahn.

Die U-Bahnstationen Theresienwiese, Schwanthalerhöhe und Goetheplatz liegen am nächsten bei der Theresienwiese. Mit der S-Bahn steuert man den Hauptbahnhof oder die Hackerbrücke an. Von dort aus ist das Oktoberfest innerhalb eines Zehn-Minuten-Fußmarsches zu erreichen.

Sicherheit: Einlasskontrollen auf dem Oktoberfest 2019

Auch auf dem Oktoberfest 2019 wird es wieder ausgiebige Einlasskontrollen geben. So dürfen beispielsweise Taschen und Rucksäcke das Volumen von drei Litern sowie die Größe von 20 cm x 15 cm x 10 cm nicht überschreiten. Bereits kontrollierte und zulässige Taschen werden anschließend mit einer "Security-Check-Banderole" versehen, deren Farbe jeden Tag wechselt.

Verboten sind darüber hinaus Gegenstände wie Gas-Sprühdosen mit schädlichem Inhalt, ätzende oder färbende Substanzen sowie potenzielle Hieb-, Stoß- und Stichwaffen. Gehhilfen und medizinische Geräte sowie Kinderwägen und Buggys (außer an Samstagen und dem 3. Oktober, ansonsten bis 18.00 Uhr) sind hingegen erlaubt. Diese werden ebenfalls mit einer "Security-Check-Banderole" versehen.

Wie bezahle ich auf dem Oktoberfest?

Cash is King! Bargeld ist nach wie vor das gängigste Zahlungsmittel auf dem Oktoberfest. Sowohl in den Bierzelten als auch an den Souvenir- und Essenständen wird üblicherweise in bar bezahlt. In der offiziellen Oktoberfest-App (Android, iOS) können Sie nachsehen, wo es zum nächsten Geldautomaten auf dem Gelände geht.

Seit 2017 kann allerdings in manchen Zelten und Fahrgeschäften auch bargeldlos bezahlt werden. Alles, was Wiesn-Besucher dazu brauchen, ist eine App namens "Blue Code" (Android, iOS) auf dem Smartphone und ein Girokonto bei einer deutschen oder österreichischen Bank. Bei der Bezahlung braucht man als Gast nur einen jeweils einmalig nutzbaren Barcode auf dem Handy zeigen - und schon wird der Betrag direkt vom Girokonto des Nutzers abgebucht.

Lesen Sie auch: Oktoberfest 2019 - Zwei Wiesn-Zelte für eine Wirte-Familie