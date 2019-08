Die Familie Kaiser kommt deshalb statt mit ihrer 48 Meter hohen Extrem-Schaukel Cyber Space mit dem Hochkettenkarussell Bayern-Tower, das baugleich wie der 80 Meter hohe Jules-Verne-Tower als Maibaum in den Himmel der Bayern ragt. Während Jules-Verne wieder an der U-Bahn steht, wird der Bayern-Tower neben Käfers Wiesn-Schänke aufgebaut. Dafür gibt’s heuer nur einen Freefall-Tower, denn der Bayern-Tower kommt statt dem Power-Tower. Ebenfalls neu, aber nicht so ganz brandneu, weil sie bereits im Jahr 1985 gebaut wurde, ist die Poseidon Wildwasserbahn mit 300 Metern Fahrlänge. Sie ersetzt die alte Wildwasserbahn.