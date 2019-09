Ganz klar: Am sichersten ist es, mit dem Taxi oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Dann kommt man erst gar nicht in Verlegenheit, die Frage nach der magischen Grenze von 0,5 Promille zu beantworten. Mit unserem Promille-Rechner verschaffen Sie sich einen Überblick, welchen Blutalkohol-Spiegel Ihnen die Maß Bier (oder der Konsum anderer alkoholischer Getränke) verschafft. Und wie viele Stunden Sie warten müssen, bis sich der Alkohol im Blut abgebaut hat.

In Kooperation mit www.bussgeldkatalog.org