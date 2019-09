Hofbräu setzt auf Humus zur CO2-Kompensation

"Für uns gilt dabei: Wenn wir den CO2-Ausstoß nicht vermeiden können, wollen wir ihn verringen. Alles, was ausgestoßen wird, wird dann auch kompensiert", so Möller. Seit diesem Jahr arbeitet HB deswegen mit einem Landwirt in Thann zusammen, der auf 44 Hektar seiner Ackerflächen humusaufbauende Bewirtschaftung betreibt. "Rund 100 Tonnen CO2 werden dadurch in den nächsten fünf Jahren pro Jahr gebunden", erklärt Brauerei-Ingenieur Manfred Mödinger, der HB in Umweltfragen berät. Im Jahr 2017 realisierte die Brauerei zudem die Renaturierung eines Moorgebietes im Chiemgau – beide Maßnahmen wurden von einem sachverständigen Gutachter offiziell validiert, nach den EU-weit gültigen EMAS-Standards.