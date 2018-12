Gleichzeitig will die Stadt aber über das Jahr verteilt auch 44 Millionen Euro an Schulden tilgen. 2019 rechnen die Finanzjongleure der Stadt deshalb noch mit einem Nullsummenspiel. In den Jahren darauf wird das wohl nicht mehr funktionieren. Das Investitionsvolumen wird nämlich Stück für Stück steigen. Nächstes Jahr sind Ausgaben in Höhe von gut 1,5 Milliarden Euro vorgesehen. 2020 sind’s schon gut 1,8 Milliarden. Und das Jahr darauf noch einmal ein paar Millionen mehr.