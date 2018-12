Kritik war aus Rummenigges Worten herauszuhören, aber auch viel Zuspruch. Und das ist verständlich. Coman ist einer der wichtigsten Spieler für die Zukunft des Klubs, "unser größtes Talent", wie Rummenigge sagte. Der junge Franzose selbst erklärte jüngst im AZ-Interview, dass es ein "Traum" von ihm sei, "eines Tages so wichtig für Bayern zu werden wie Ribéry und Robben. Ich will die Erwartungen erfüllen, die der Klub in mich setzt und in der Zukunft eine bedeutende Rolle spielen", sagte er.