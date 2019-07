Ein besonderes Anliegen sei das Engagement für bedürftige Kinder, Jugendliche und Senioren, sagte Inselkammer. "Gerade in einer Stadt wie München, in der das Leben immer teurer wird, ist es wichtig, dass Privatleute helfen, soziale Probleme abzufedern", sagte Schottenhamel. In diesem Jahr flossen 71.000 Euro an elf Organisationen, darunter die Münchner Tafel. Das Oktoberfest beginnt am 21. September und dauert bis zum 6. Oktober.