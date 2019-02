Wer bei Markus Lanz (49) in die gleichnamige Talkshow geht, der muss sich natürlich auch die ein oder andere private Frage gefallen lassen. So erging es am gestrigen Abend auch Tom Kaulitz (29), der mit seinem Zwillingsbruder Bill dort Platz nahm und relativ offen über seine Liebe zu Heidi Klum (45) plauderte. Unter anderem verriet er, dass die beiden nicht von irgendjemandem verkuppelt wurden. Er selbst übernahm offenbar die Initiative.