TSV 1860: Trainingslager in Gefahr

Noch im Vorjahr war Sechzig zuerst in Bodenmais im Bayerischen Wald, dann in Kössen in Tirol. Und nun sollen sich die Löwen ohne Trainingslager vorbereiten? "Ich bin für jede Hilfe dankbar", sagte der 47-Jährige. "Ich merke, dass es einen großen Zuspruch gibt, mich Leute anrufen, Leute den Trainer anrufen und bereit wären, ein Trainingslager zu ermöglichen."