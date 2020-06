Mehr Plätze in Frauenhäusern: "Unsere gesetzliche Verpflichtung"

Viel zu wenig, beklagt die Fraktion ÖDP-Freie Wähler-München Liste jetzt in einem öffentlichen Brief an Sozialreferentin Dorothee Schiwy (SPD) an. Zudem eine Quote, die gegen die vor bereits neun Jahren von der EU beschlossenen Istanbul-Konvention verstößt. Denn diese schreibt vor, dass es pro 10.000 Einwohner einen Platz geben muss. Die ÖDP fordert deshalb jetzt in einem Antrag: Die Kapazität an Plätzen in Frauenhäusern muss im nächsten Jahr auf 0,75 pro 10.000 Einwohner und in den nächsten sechs Jahren auf 1,5 pro 10.000 Einwohner ausgeweitet werden.