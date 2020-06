TSV 1860 trifft Zusatzvereinbarung mit Spielern

Die entsprechenden Spieler, darunter Leistungsträger wie Sascha Mölders, Efkan Bekiroglu, Tim Rieder und Aaron Berzel, werden also auch an den letzten beiden Spieltagen bei Sonnenhof Großaspach (1. Juli) und gegen den FC Ingolstadt (4. Juli) dabei sein. Das teilte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel am Dienstag mit.