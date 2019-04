Heidi Klum: Babybauch-Bestätigung?

Heidi Klum und ihr Verlobter Tom Kaulitz genießen derzeit mehrere Tage das sonnige München und freuen sich auf den ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt in Deutschland! Am Donnerstagabend werden Heidi und Tom bei den "About You Awards" erwartet. Ob Heidi dann endlich über die Schwangerschaftsgerüchte sprechen wird? Denn möglicherweise trank Heidi alkoholfreies Bier...