München - Natürlich gibt es auch eine kleine Ecke im Laden, in der Fotos von Despina Pajanou bei der Arbeit hängen – also bei ihrer anderen Arbeit: zum Beispiel als Polizistin in der Fernsehserie "Doppelter Einsatz". Das habe der Innenarchitekt vorgeschlagen, sagt sie, und sich davor fotografieren lassen mag sie nicht so gern.