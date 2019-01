Die Münchner Innenstadt soll autofrei werden

Beispiel Busspuren: Es ergebe nun mal mehr Sinn, "wenn 70 Leute in einem Bus sitzen, als in 70 Autos." Nur stehe der Bus auch im Stau. Der Stadtrat müsse sich entscheiden, ob er Parkplätze und Fahrspuren opfern wolle, damit der ÖPNV Vorrang hat. Etwa in der Prinzregenten- und der Anzinger Straße oder auf der Donnersbergerbrücke. Busspuren könne man binnen einer Monatsfrist umsetzen, so der OB. Auch für Radwege und Fahrradabstellplätze, Lade- und Lieferzonen werde der Platz gebraucht. "Ich will nicht zurück zu einer Stadt, in der das Hauptaugenmerk ist, dass Autos fahren können", sagte Reiter.