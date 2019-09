Es ist das fünfte von insgesamt sechs Mega-Bohrlöchern, die die Stadtwerke (SWM) für die Geothermie-Anlage, die hinterm Heizkraftwerk Süd an der Schäftlarnstraße entsteht, in die Erde treiben, um das heiße Thermalwasser aus der Tiefe unter München bald für die Wärmeversorgung der Stadt nutzen zu können. Ein Baustein für das Ziel, bis 2040 den gesamten Münchner Bedarf an Fernwärme CO²-neutral zu decken.