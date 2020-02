München - In der Lotte-Branz-Straße in Freimann plant das Evangelische Hilfswerk derzeit einen ganzjährigen Übernachtungsschutz für Obdachlose, der ab 2023 in Betrieb gehen soll. SPD, CSU und Grüne fordern jetzt in einem gemeinsamen Stadtratsantrag, dass bei den Neubauplanungen auch Übernachtungsmöglichkeiten für Menschen mit Tieren im Übernachtungsschutz vorgesehen werden sollen.