Ob sie wohl zusagen? Herzogin Meghan und Prinz Harry zur Hochzeit ihres Bruders eingeladen

Kein Kontakt zum Vater

Geplant war zwar, dass ihr Vater die Braut in die Kirche begleitet, doch das wurde zwei Tage vor der Feier abgesagt. "Bedauerlicher Weise wird mein Vater nicht an unserer Hochzeit teilnehmen", so der erste Satz ihres kurzen Textes, der auf dem offiziellen Twitter-Account des Königshauses veröffentlicht wurde. Meghans Vater war zu krank geworden für die Reise nach Übersee, er musste sogar ins Krankenhaus. Stattdessen führte Schwiegervater Prinz Charles (70) die Braut zum Altar.