Für Wohnungen: SPD stellt Antrag an OB

"Angesichts der Wohnungsnot in München eine schockierende Nachricht", kritisiert Katrin Habenschaden. "Die Stadt brauche diese 800 Wohnungen, und die Stadtverwaltung ist nun dringend gefordert, das Kind aus dem Brunnen zu holen und die Verhandlungen mit der Argenta so zu führen, dass Wohnraum entsteht – und nicht noch mehr Büros, an denen in München kein Mangel herrscht."