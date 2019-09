Zudem sehe sie sich einer SPD gegenüber, die seit der Europawahl "hektisch die Grünen Initiativen kopiert, leider nur unzureichend, viel zu langsam und einfach nicht konsequent genug".

Weitere Themen: Wohnungsnot, Kinderbetreuung, Klimaschutz

Ein weiteres Problem, das Habenschaden als ebenso akut bezeichnet, ist die Wohnungsnot. München entwickele sich zu einem "bayerischen London", Verdrängung aus der Stadt treffe schon längst nicht nur den Paketzusteller, sondern schon längst auch Münchner mit guten Einkommen.

Die "Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme" (SEM) sei dabei eine gute Möglichkeit, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Hier sieht Habenschaden OB Dieter Reiter (SPD) in der Kritik. "Im Norden hat er das Thema wieder ad acta gelegt. Ein großer politischer Fehler!"

Eine weitere Misslage sieht Habenschaden in der Kinderbetreuung: Sie fordert, dass die den Berufen angepasst wird – und sich nicht die Arbeitszeiten an die Betreuung anpassen müssen. Sie erinnere sich noch gut daran, was für eine Angst auch sie selbst hatte, weil sie nicht wusste, ob man seinen Job kündigen muss, weil man keinen Kitaplatz bekommen hat. Habenschaden: "Eine solche Angst darf es im München von 2019 nicht mehr geben."

Doch die allergrößte Aufgabe sei der Klimaschutz. Gerade in einer Zeit, in der Jugendliche auf die Straße gehen und dazu aufrufen würden, etwas gegen den Klimawandel zu tun, sei in München in den vergangenen sechs Jahren zu wenig passiert. Habenschaden bezeichnet das als ein "vollkommen aus der Zeit gefallenes Desinteresse für den Umwelt- und Klimaschutz".

Habenschaden mit 99 Prozent zur OB-Kandidatin gewählt

Ihre Diagnose für die Politik von CSU und SPD? "Sechs Jahre Zögern, Prüfen, Hadern und Auf-die-lange-Bank-schieben". Kurz gesagt, bezeichnet sie das als "akute Prüferitis". Und dagegen gebe es nur eine wirksame Medizin: ein starkes Grünes Ergebnis bei der Kommunalwahl.

Ihre Partei kann Habenschaden schon mal überzeugen. Im Messezentrum im Münchner Norden wird sie am Freitagabend mit 99 Prozent der gültigen Stimmen auch formal zur OB-Kandidatin gewählt. Die Münchner Grünen haben offenbar sehr große Lust auf diesen Wahlkampf. Und darauf, ihn mit Katrin Habenschaden zu führen.

