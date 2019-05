Sie wären für einen niedrigen oder gar keinen Eintritt?

Es wäre toll, wenn wir einen freien Eintritt hinbekommen – zumindest für Kinder und Jugendliche.

Wo wäre ein geeigneter Standort?

Ich fände ein Flussbad in der Nähe des Deutschen Museums gut. Auf keinen Fall sollte es in den renaturierten Bereich gehen oder den Naturschutz beeinträchtigen.

"Die SPD denkt zu old school"

Was treibt Ihren Koalitionspartner, die SPD, an, sich gegen das Bad zu stemmen?

Die SPD denkt bei Schwimmbädern zu klassisch, sehr old school. Klar, es gibt zu wenige Schwimmbäder. Da müssen wir nachlegen, wo immer möglich. Viele Münchner fahren an die Seen, die an schönen Tagen total überfüllt sind. Wir könnten in der Isar eine Möglichkeit schaffen, in München sicher ins kühle Nass zu springen – und zwar in natürliches Wasser, nicht in ein Schwimmbad.

Was macht Ihnen Hoffnung, dass es doch noch klappt mit dem Flussbad – obwohl sich doch kürzlich bereits ein Stadtrats-Ausschuss mehrheitlich dagegen entschieden hat?

Es zeichnet sich ab, dass die FDP nochmal darüber nachdenken will. Die Grünen haben nur wegen eines Abstimmungsproblems dagegen gestimmt, die sind eigentlich dafür.

"19 Millionen hört sich viel an. Aber vieles muss saniert werden"

Die FDP hat vor allem Sorge wegen der hohen Kosten.

19 Millionen Euro hören sich viel an. Aber vieles, was dort gemacht werden soll, muss eh gemacht werden. Sämtliche alten Schutzwände am Deutschen Museum zum Beispiel müssen sowieso saniert werden. Die kostenintensivsten Punkte haben gar nichts mit der Frage zu tun, ob wir das Flussbad schaffen oder nicht. Und natürlich kostet jedes neue Schwimmbad Geld.

Sie hoffen also auf eine Jamaika-Koalition für das Bad?

Das passt doch. Jamaika steht ja für ein schönes Lebensgefühl, für Lebensfreude.

Die SPD will die gemeinsame Koalition ja nun eh freier auslegen, andere Mehrheiten suchen. Ist das Flussbad Ihr Auftakt für eine inoffizielle Jamaika-Koalition bis zur Wahl?

Die SPD sieht das mit der Kooperation in den letzten Wochen erstaunlich locker. Wir werden wie beim Flussbad auch bei anderen Projekten, die uns wichtig sind, unsere Mehrheiten im Stadtrat suchen.

Lesen Sie hier den Kommentar: Es gibt dringenderes!