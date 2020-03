Stadtratsfraktionen üben sich in Telefonkonferenzen

Die Stadtrats-Fraktionen üben sich seit zwei Wochen im Umgewöhnen aufs Arbeiten daheim. Alle Ausschuss-Sitzungen sind ohnehin bis 28. April abgesagt. "Wir haben uns am Freitag, den 13., zuletzt als Fraktion gesehen", berichtet ein CSU-Sprecher. Seither gibt es nur noch Telefonkonferenzen. Videokonferenzen hat man (wie auch bei der FDP) noch nicht getestet. "Das versuchen wir ab Montag nach der Wahl", sagt der CSU-Mann, "mal sehen, ob das klappt." Bei den Grünen und der SPD ist man da schon weiter. Die Genossen haben am Mittwoch erstmals per Video konferiert. "Das hat bei einigen auch gut vom Handy aus funktioniert", so ein Sprecher.