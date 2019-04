Kuffler Gruppe auch in Hessen aktiv

Die Kuffler Gruppe ist nicht nur in München sondern auch im Rhein-Main-Gebiet aktiv. In der hessischen Landeshauptstadt betreibt Kuffler unter anderem die Gastronomie des altehrwürdigen Kurhauses und des neuen Rhein-Main-Congress-Center. In Frankfurt ist die Kuffler Group mit neun Gaststätten in der Alten Oper und am Flughafen aktiv.