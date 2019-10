"Jeder Spieler darf und muss sauer sein"

"Dass er nach so einem Spiel frustriert ist, nichts sagen will und rundum enttäuscht ist, ist ganz normal. Aber bei den besten Teams der Welt ist das nun mal so. Jeder Spieler darf und muss sauer sein, wenn er draußen ist. Aber die Regel ist: der Trainer entscheidet und fertig", schrieb deutsche Rekordnationalspieler in seiner wöchentlichen Kolumne 'So sehe ich das' auf "skysport.de".