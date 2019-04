Nur noch Tempo 30 in der Altstadt?

Ein großes Thema der BA-Vorschläge ist auch die flächendeckende Tempo-30-Zone innerhalb der ganzen Altstadt, inklusive Maximilianstraße, Oberanger und Brienner Straße. Wo ohnehin der Fußgängerverkehr dominiere, sollen künftig verkehrsberuhigte Zonen eingerichtet werden. Dort solle dann Schrittgeschwindigkeit gelten. Gleichzeitig benötige man bessere Radweg-Verbindungen zwischen Viktualienmarkt, Stachus, Sendlinger Tor und Odeonsplatz.

BA-Vize Wolfgang Püschel (SPD) brachte am Ende einen Vorschlag, auf den sich alle zügig einigen konnten. So solle die Stadt unbedingt prüfen, ob künftig ein kostenloser Öffentlicher Nahverkehr möglich sei. Markus Stadler (Grüne): "Das wäre ein großer Anreiz für alle München-Besucher aus dem Umland, auf das Auto zu verzichten." Die BA-Vorschläge werden zeitnah an Reiter, die Stadtratsfraktionen, die betreffenden Referate und an alle anderen BA weitergeleitet.

OB Dieter Reiter: Fußgängerzone möglichst erweitern

Ginge es nach OB Dieter Reiter (60, SPD) würde sich in der Altstadt der Zukunft die Fußgängerzone deutlich erweitern. Am liebsten hätte er es, wenn möglichst viele Bereiche so gestaltet wären wie das aktuelle Areal an der Mariensäule: Zu bestimmten Zeiten fährt Lieferverkehr. Ansonsten sähe man hauptsächlich Fußgänger.

Vor allem die Gegend der heutigen Dienerstraße und die Zone zwischen Tal und Marienplatz hätten in Reiters Stadt keine Fahrbahnen mehr. Auch wenn der OB mehrmals von der autofreien Altstadt sprach, war das nie im wörtlichen Sinne zu verstehen. Blaulicht, Lieferverkehr, Arztbesuche, Anwohner: Sie alle müssen weiterhin eine Zufahrtsmöglichkeit zur Altstadt haben.

Ein kurzfristiges Hindernis für die Zukunftsvision: Die Marienhof-Baustelle. Lkw müssen von hier in den kommenden Jahren Aushub abtransportieren.

