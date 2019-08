FC Bayern: Ivan Perisic als Not-Transfer

Dass über eine Rückholaktion des französischen Altmeisters überhaupt erst spekuliert wurde, zeigt, wie groß die Not der Münchner in diesem Transfersommer voller Enttäuschungen, Absagen und unerfüllter Wünsche ist. Daran ändert auch die bevorstehende Verpflichtung von Ivan Perisic (30) wenig. Kovacs kroatischer Landsmann kommt auf Leihbasis von Inter Mailand (Kostenpunkt: fünf Millionen plus Gehalt). Im Sommer 2020 könnte Bayern Perisic für rund 20 Millionen Euro fest verpflichten. Es ist ein Not-Transfer nach der Knie-Verletzung von Wunschspieler Leroy Sané (23). Nicht mehr, nicht weniger.