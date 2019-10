Nora Baumberger wird 50 Jahre alt Fünf Episoden aus dem Leben der Dolly Buster

Ihr Ausflug in die Politik

Bevor es für sie ins "Dschungelcamp" ging, unternahm Dolly Buster einen Ausflug in ganz andere Gefilde. 2002 machte sie Wahlwerbung für die FDP. Die Freien Demokraten hatten für den Bundestagswahlkampf damals das "Projekt 18" zur Strategie erhoben und wollten ihren Stimmanteil von sechs auf 18 Prozent erhöhen. Um das zu erreichen, führte die FDP einen "Spaßwahlkampf" - der damalige Spitzenkandidat Guido Westerwelle (1961-2016) etwa besuchte den "Big Brother"-Container. Gebracht hat der FDP ihre Strategie mitsamt prominenter Unterstützung allerdings wenig - statt 18 erzielte die FDP 7,4 Prozent.

Für den Wahlkampf gewann die FDP Dolly Buster als Werbefigur für einen Werbespot, der allerdings nicht fürs Fernsehen gedacht war, sondern für Parteitage. In dem Spot fragte der Erotikfilm-Star eingangs: "Denken auch Sie dreimal am Tag an Sex? Dann denken Sie doch lieber gleich an die 18." In Anlehnung an Telefonsex-Werbung ging der Spot dann so weiter: Wer spenden wolle, der solle Dolly Buster unter einer 0190-Nummer anrufen. In Stefan Raabs "TV total"-Show erklärte sie einige ihrer Beweggründe für die Unterstützung der Partei, etwa deren Eintreten gegen Studiengebühren oder für eine Abschaffung der Wehrpflicht.

Ihre Rolle bei "South Park"

"Dschungelcamp", FDP-Wahlkampf - Dolly Buster hat um die Jahrtausendwende wahrlich wenig ausgelassen, was das deutsche Fernsehen so zu bieten hatte. So auch eine weitere TV-Sensation, die in den Nuller-Jahren über den Teich nach Deutschland schwappte: die US-amerikanische Cartoon-Satiresendung "South Park".

In der zweiten Staffel der bitterbösen - und für die Zeit hoch skandalösen - Show rund um vier Grundschüler aus dem US-Bundesstaat Colorado übernahm Dolly Buster eine Sprecherinnenrolle für eine Folge, die sich um eine furchtbar entstellte Krankenschwester namens Gollum dreht. Dieser "Schwester Gollum" lieh Dolly Buster ihre Stimme.

Sie hatte Streit mit "Knöllchen Horst"

Das Beste kommt zum Schluss, heißt es gerne. In diesem Fall kommt das Kurioseste zum Schluss. Im Jahr 2015 kreuzten sich die Wege von Dolly Buster und Deutschlands vielleicht unbeliebtestem Frührentner, Horst Nilges, besser bekannt als "Knöllchen Horst". Der hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Falschparker anzuzeigen und war damit entsprechend beliebt geworden.

Bei einem Fernsehauftritt hatte Dolly Buster eine Bemerkung über Nilges gemacht - sinngemäß hatte sie gesagt, Nilges' Hobby verschaffe ihm sexuelle Erregung. Der ließ sich das nicht bieten, und zog vor Gericht. 1500 Euro Schadensersatz wollte "Knöllchen Horst" erstreiten. Seine Mühen waren vergebens, das Amtsgericht Osterode im Harz wies die Klage ab und befand, Dolly Buster habe sich nicht herabwürdigend über Nilges geäußert: Ihre Wortwahl sei ein zu der von ihr verkörperten Rolle (als Erotikfilm-Darstellerin) passender Sprachgebrauch gewesen.