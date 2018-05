+++ Marienplatz zu voll! Auftaktkundgebung fällt aus +++

Eigentlich sollte die Auftaktkundgebung am Marienplatz stattfinden, doch entgegen der Planungen wird diese jetzt wohl erst am Odeonsplatz gehalten. Der Grund: Der Marienplatz ist zu voll – die Polizei bittet die Demonstranten via Twitter, zum Odeonsplatz oder ins Tal weiterzuziehen.