Nonnen backen für ihn Benedikt XVI.: Wie der emeritierte Papst im Vatikan lebt

Lange war es ruhig um Benedikt XVI. (92), doch der Bayer im Dienste des Herrn sorgt aktuell für Unruhe in der katholischen Kirche. Gemeinsam mit Kardinal Robert Sarah (74) aus Guinea hat er ein Buch veröffentlicht: "Aus der Tiefe unserer Herzen" heißt das Werk, in dem die beiden sich wegen der Zölibatsregelung mit Benedikts Nachfolger Papst Franziskus anlegen. Es könnte eine seiner letzten Schriften sein: "Ich bin ein alter Mann am Ende meines Lebens", antwortete er kürzlich mit schwacher, brüchiger Stimme dem Bayerischen Rundfunk auf die Frage nach seinem Befinden. So verbringt der 265. Papst seinen Lebensabend.