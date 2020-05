München - Schlägereien, Menschen, die deshalb fluchtartig das Bad verlassen, sexuelle Übergriffe und ein hohes Polizeiaufgebot: Wenn Werner Albrecht, Personalchef der Stadtwerke, von dem Gratis-Eintritt für Jugendliche in Freibäder spricht, klingt das nicht nach Begeisterung. Viele Jugendliche seien nur mit Handy, ganz ohne Schwimmsachen in die Freibäder gekommen. Und das mehrmals am Tag.