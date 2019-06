Testspielklatsche für den TSV 1860

Neuzugang Dennis Erdmann feierte in den ersten 45 Minuten an der Seite von Kapitän Felix Weber ein unauffälliges Debüt für die Löwen, denen Nico Karger (Adduktoren) und kurzfristig auch Noel Niemann (Knieprobleme) fehlten. Efkan Bekiroglu und Sascha Mölders per Doppelchance (18.) und nochmal Bekiroglu (26.) vergaben Sechzigs größte Torchancen. Nach der Pause tauschte Bierofka seine Elf komplett aus.