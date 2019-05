Der zweite Emotions-Moment folgt 13 Minuten nach Ribérys Einwechslung: Der Franzose sticht als Joker, sorgt mit seinem Treffer für die Entscheidung. Jubel auf den Rängen, das Ribéry-Lied ertönt erneut in der Südkurve – der Altstar steht vor der Kurve und schlägt sich mit der rechten Hand mehrmals aufs Bayern-Wappen. Wieder Gänsehaut!

Franck Ribéry und der FC Bayern – eine Liebe, die im Juli 2007 begann und wohl nie so wirklich enden wird.

Die große Robben-Show beginnt

Doch Ribéry soll nicht der einzige Bayern-Star sein, der gegen Hannover 96 seinen großen Auftritt hat. Es läuft die 86. Minute - und plötzlich geht alles ganz schnell: Auf einmal erhebt sich die gesamte Arena, Beifall von allen Rängen - Arjen Robben steht an der Seitenlinie zur Einwechslung bereit. Der andere Oldie des Rekordmeisters, der 35-Jährige, der nach über fünf Monaten Verletzungspause sein Comeback gibt.

Selbst ich, auf der Gegentribüne und unzählige Meter von Robben entfernt, kann das Grinsen im Gesicht des 35-Jährigen sehen, als er mit Kingsley Coman abklatscht und auf den Rasen sprintet.

Die letzten Spielminuten gleichen einer einzigen Robben-Show: Bei jeder Ballberührung gibt es Beifall und Jubel von den Rängen. Jeder Pass, jedes Dribbling und jeder Zweikampf des Niederländers wird gefeiert wie ein Tor. Akustisch untermalt mit dem "Wembley-Lied", das sich um den Triple-Triumph 2013 dreht – mit Robben in der Hauptrolle: "Ich hab geträumt von dir, von unserer Wembley-Nacht, wir ham den Cup gewonnen, den Thron erklommen, der Arjen hat's gemacht."

Freistoß sorgt für Ekstase in Allianz Arena

Dann kommt es zu einer Situation, die ich so noch nie in der Allianz Arena erlebt habe – und die es so wohl auch nur selten gibt: 90. Minute, Freistoß für den FC Bayern aus vielversprechender Position, 17 Meter vor dem gegnerischen Tor. Sofort krallt sich Robben den Ball, er will diesen Freistoß unbedingt schießen. Einwände von anderen Spielern gibt es keine – natürlich nicht. Der Altstar legt sich den Ball zurecht, geht einige Schritte zurück und wartet auf den Schiedsrichterpfiff.

"Wenn er den jetzt reinschießt, flippe ich aus", höre ich einen Zuschauer hinter mir rufen und denke mir: "Ja, wenn Robben diesen Freistoß jetzt über die Mauer in den Winkel zirkelt, herrscht Ausnahmezustand."

Der Pfiff ertönt, Robben läuft an und schießt den Ball in Richtung Torwarteck – deutlich drüber. Raunen von den Rängen, eine Sekunde Enttäuschung, doch gleich darauf tosender Beifall, Gejohle und Anfeuerungsrufe.

Wenig später ist Schluss – die Bayern gewinnen und sind der siebten Meisterschaft in Folge einen Schritt näher. Mehr Fans als üblich bleiben noch auf ihren Plätzen stehen, klatschen der Mannschaft und den beiden Oldies Beifall. Und schließlich, als ich die Arena verlasse und wieder auf dem Weg in Richtung U-Bahn bin, denke ich mir, dass es einen solch besonderen Nachmittag wohl lange nicht mehr in Fröttmaning geben wird. Danke, Robbéry!

Lesen Sie hier: Salihamidzic ist irritiert von Beckenbauer-Kritik

Lesen Sie auch: Rummenigge - Noch keine Entscheidung bei James