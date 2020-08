Am Dienstag wurde bekannt, dass der Formel-1-Teamchef mit Corona im Krankenhaus liegt. Jetzt meldet sich der Ex von Heidi Klum selber zu Wort: "Mir geht es gut, ich habe nur eine schwere Prostatitis", erklärt er der italienischen Zeitung "Corriere della Serra". Das sei der Grund gewesen, warum er am Sonntag die Mailänder Klinik aufgesucht hatte.