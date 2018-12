München – Nicht jeder ist so von den fußballerischen Qualitäten von Benjamin Pavard überzeugt, wie Uli Hoeneß. Einer, der die Defensiv-Power des Stuttgarters offen anzweifelt, ist Ex-Profi Rafael van der Vaart. "Für mich ist das ein durchschnittlicher Verteidiger. Durch ihn wird Stuttgart nicht in der Liga bleiben. Wenn er am Ball ist, sehe ich nichts, wo ich denke: Oh, das ist ein Weltmeister", sagte der 35-Jährige am Wochenende bei der Sendung "Sky 90" und spielte damit auf die Tatsache an, dass der 22-Jährige dieses Jahr mit der französischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Pavard habe vielmehr "Glück gehabt" in einer starken Mannschaft gespielt zu haben.