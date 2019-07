Pavard und Hernández: Bayerns neue Flügelzange?

Der Mann, der künftig auf Hummels’ Platz sitzen und dessen Nummer 5 tragen wird, ist Benjamin Pavard. Mit dem VfB Stuttgart stieg der Franzose aus der Bundesliga ab, jetzt will er mit den Münchnern um Titel kämpfen. "Für mich war es Bayern oder nichts", sagt der 23-Jährige auf der Homepage des Klubs und erklärt: "Wenn ich an Bayern denke, denke ich an den besten Verein Deutschlands und vielleicht der ganzen Welt."