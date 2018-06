... seine Schwächen: "Ich denke, ich muss mich erst an die Dritte Liga gewöhnen. An der körperlichen Fitness kann man immer arbeiten. Man hat schon gemerkt: Die Qualität des Trainings ist eine andere. Daniel Bierofka achtet sehr auf die Details."

Wechsel zu Hansa Rostock geplatzt

... Angebote: "Es gab schon einige Angebote von mehreren Vereinen. Mit Hansa Rostock war ich schon sehr weit, aber es hat nicht geklappt. Es gab auch Angebote von Zweitligisten, aber es ist nie konkret geworden. Ich glaube, bei Sechzig kann man auch Zweite Liga spielen. Ich bin ja erstmal hier ein paar Jahre und hoffe, dass wir irgendwann Zweite Liga spielen."

... sein Dasein als Deutsch-Türke: "Meine Eltern kommen aus der Türkei, aber sind schon lange hier und ich bin in Dachau geboren. Ich fühle mich Deutsch, auch Türkisch - das ist mir gar nicht so wichtig."

... seine Zuneigung zum TSV 1860: "Ich habe Sechzig schon immer angeschaut, weil ich in der Familia große Sechzig-Fans habe, vor allem meinen Cousin. Rote gab es Nullkommanull!"

... Trainer Daniel Bierofka: "Der Coach fordert von den Jungs, dass sie uns helfen und das machen sie auch: Sascha Mölders, Felix Weber von hinten, auch die anderen. Der Coach achtet sehr auf Details. Ich habe schon viel von Bierofkas Leidenschaft gehört. Noch ist er ein bisschen ruhiger, ich weiß es nicht. In der Pause in Freising wurde er schon ein bisschen lauter (lacht). Aber zurecht, Kritik gehört dazu."

... seine Ziele: "Ich will mich in der Mannschaft etablieren, meine Einsätze sammeln und Stamspieler werden. Meinen Kritikern beweisen und zeigen, dass ich es in der Dritten Liga kann. Es gibt immer Leute, die es einem nicht zutrauen. Ich will es auch mir selbst beweisen."

... das Niveau bei den Löwen: "Das Niveau ist top hier. Ich bin die Intensität gewohnt im Training, aber Sechzigs Training hat schon Bundesliga-Niveau."

... Augsburgs Tim Rieder: "Es ist kein Geheimnis, dass er einer meiner besten Kumpel ist. Wir reden jeden Tag, über alles Mögliche und auch über die Löwen. Aber er muss selbst wissen, ob er kommt – ich bin nicht sein Berater. Ich würde natürlich gerne mit ihm zusammenspielen."

