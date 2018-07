München - Stefan Lex ist nicht nur ein sportlich hochkarätiger Neuzugang des TSV 1860, der vom FC Ingolstadt 04 verpflichtete Neulöwe konnte vor dem Saisonauftakt der Sechzger beim 1. FC Kaiserslautern (0:0) auch mit einem Spruch glänzen: "Sascha Mölders und ich haben zusammen ein Duschgel, das hat er mir so erklärt" – so lautete der Lex-Witz im "BR", der sich rasch in den Sozialen Netzwerken verbreitete.