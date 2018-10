Gorenzel meint, dass Lex den FC Ingolstadt 04 bekanntlich nicht nur in der Saison 2014/15 mit neun Toren und dem entscheidenden Siegtreffer gegen RB Leipzig am vorletzten Spieltag in die Bundesliga geschossen hat, sondern sein Können auch in der höchsten deutschen Spielklasse gezeigt hat. Bevor er sich ins besagte Häuschen verkroch.