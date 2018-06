Führungsansprüche: "Ich war in Münster Kapitän und habe eine gewisse Rolle eingenommen Ich will eine solche Rolle gerne weiterführen und Verantwortung übernehmen."

seine Rolle als Münster-Kapitän: "Ich bin in diese Rolle hineingewachsen. Nach dem Trainerwechsel hat sich einiges geändert. Ich habe versucht, als einer der älteren Spieler vorneweg zu gehen. Benno Möhlmann hat mich zum Kapitän gemacht, indem die Mannschaft erst gewählt hat und dann unter den ersten drei entschieden wurde."

Ziele bei 1860: "Erstmal heißt mein Ziel: So schnell wie möglich in München ankommen, eine Unterkunft finden und dadurch den Background zu schaffen, um erfolgreich sein zu können. Danach will ich mich einfinden und vernünftig aufgenommen werden. Ich hatte es leider noch nie, dass ich keinen aus der Mannschaft kannte. Persönlich will ich eine gute Rolle bei den Löwen spielen, ich nehme mir nicht vor, wie viele Tore ich schießen will. Und die Ziele mit der Mannschaft werden wir sicher intern besprechen."

zwei Auskunftgeber zu den Sechzgern: "Ich habe mich bei den ehemaligen Spielern Arne Feick, den ich aus Heidenheim kenne, und Dennis Malura erkundigt. Ich denke, dass beide ehrlich waren, denn beide haben mir gute und schlechte Dinge erzählt."

seine Vorfreude auf Sechzig München: "Ich habe die Aufstiegsspiele und hinterher Videos und glaube: Das macht schon riesig Spaß, hier zu spielen. Sechzig ist ein Traditionsverein mit vielen Fans. Ich freue mich auf die Stimmung, auf die Fans und das Grünwalder Stadion. Ich bin sehr beeindruckt vom Trainingsgelände. Die Plätze, der Kraftraum, die Kabine - da gibt es auch Kleinigkeiten, auf die ich großen Wert lege."

das Bundesliga-Debüt in Mainz: "Thomas Tuchel war mein Trainer. Ich war in der 2. Mannschaft, der Sprung in Bundesliga kam sehr überraschend. Plötzlich habe ich am Donnerstag mittrainiert, am Freitag meine Sporttasche mitgenommen und im Kader gestanden (beim 2:1 gegen Hertha BSC Berlin im Jahre 2009, d. Red.) Am Samstag bin ich eingewechselt worden. Ich war 18 in den Moment - und so schnell wie hoch ging’s wieder runter. Ich war leicht überfordert mit der Situation, musste wieder runter und habe mich dann leider auch noch verletzt."

Die Dritte Liga: "Von den Namen her sind das brutale Gegner, es wird eine interessante und starke Saison werden. Ich kenne die Dritte Liga nur zu gut, da gehört mehr dazu, als Fußball zu spielen. Braunschweig und Lautern bringen bestimmt gute Mannschaften an den Start, mit Cottbus und Uerdingen steigen zwei starke Mannschaften auf."

München: "Das ist nicht so meine Ecke, ich komme aus dem Norden. Ich war noch nie auf dem Oktoberfest, sondern nur einmal zu Besuch und einmal bei Doc Müller-Wohlfahrt zur Untersuchung, als ich verletzt war. Es war schon ein Thema, weil meine Frau am Anfang ehrlich gesagt nicht begeistert war. Meine Kinder sind noch nicht so alt, dass sie mitentscheiden können. Irgendwann haben wir uns aber überlegt: Warum nicht einen neuen Ort? München scheint mir nicht so eine schlechte Stadt zu sein."

Eltern und Herkunft: "Ich bin Halbitaliener, mein Vater kommt aus Italien. Ich bin auch halb marokkanisch geboren, was nur die wenigsten wissen. Mit der Adelsfamilie aus Monaco habe ich nichts zu tun. Wenn ich adlig geboren wäre, dann wär‘ ich kein Fußballer geworden, sondern Prinz oder was auch immer."

