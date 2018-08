Neuzugang des FC Bayern Goretzka: Einwechslung? "Das ist für mich schon ungewohnt"

... den Konkurrenzkampf beim FC Bayern: "Natürlich brauchst du Spielzeit, um reinzukommen. Ich habe versucht, in der Vorbereitung Vollgas zu geben. In den letzten Spielen bin ich oft eingewechselt worden, das ist für mich schon ungewohnt. Ich sehe mich grundsätzlich nicht als Spieler, der reinkommt und gleich Dribblings zeigt. Ich möchte jedes Spiel von Anfang an spielen, aber das möchte bei uns jeder. Ich versuche, mit Leistung zu überzeugen, mich so dem Trainer aufzudrängen."