Kann Tallig in Bekiroglus Fußstapfen treten?

Ob und wie schnell der Chemnitzer bei Sechzig durchstartet, hänge somit auch daran, wie Tallig beim stolzen Traditionsverein mit dem turbulenten Umfeld klarkomme. "Man muss ihn nicht auf Rosen betten, das wäre Quatsch", sagt der jetzige Trainer der Zweitvertretung und einstige Zweitligaspieler der Chemnitzer, "aber das Umfeld wird sicher eine Rolle spielen. Man weiß ja, dass es bei den Löwen nicht leicht ist. Und Ede ist ein ruhiger Typ, der nicht viel redet." Entscheidend werde, dass der Neulöwe "seine Freude am Fußball, seine Unbekümmertheit" behalte.

Wie Tallig tickt, verrät ein Blick ins Chemnitzer Club-TV. "Da war auch Glück dabei, aber Glück verdient man sich", sagt der Offensivspieler zurückhaltend in einem Video über sein Traumtor aus 25 Metern gegen den FC Ingolstadt (1:1). Übrigens: Im Grünwalder Stadion durfte sich Tallig beim sensationellen 4:3 der Sechzger schon einmal eine Prise Löwen-Wahnsinn abholen und verlor mit Chemnitz trotz seines Treffers zum 0:2 in letzter Sekunde. Bald wird "Ede", der Chemnitzer Junge, dort in Heimspielen versuchen, in Bekiroglus Fußstapfen zu treten.

