Highlight der US-Reise: Spiel gegen Real Madrid

Darum nimmt er etliche Jugendspieler mit, um bei den Testspielen "viel rotieren zu können". Die Einsatzzeiten der Profis sollen dosiert werden. Sportlicher Höhepunkt ist die Partie gegen Real am kommenden Sonntag (2 Uhr MESZ) in Houston, am 50. Jahrestag der ersten bemannten Mondlandung bei der Apollo-11-Mission. In Houston ist auch ein Besuch des NASA-Hauptquartiers vorgesehen.

Kovac will wie schon 2018 das Bestmögliche aus der Tour machen. Er baut angesichts der prominenten Testspielgegner aber auch vor: "Die Ergebnisse sind für mich sekundär. Es geht darum, dass wir zum ersten Spiel topfit sind." Das ist für ihn nicht das Supercup-Finale gegen Borussia Dortmund am 3. August, sondern das DFB-Pokalspiel neun Tage später beim Viertligisten Energie Cottbus. Rummenigge sieht "keine Problematik" in der anstrengenden Reise mit Training, Spielen, vier Flügen, verschiedenen Zeitzonen und Marketingterminen. Die Reise sei "top durchorganisiert", begründete der 63-Jährige. Neun Monate haben die intensiven Vorbereitungen der "Audi Summer Tour" gedauert.

Bis auf Rekordeinkauf Lucas Hernández, der nach einer Knieoperation sein individuelles Aufbauprogramm in München fortführt, werden alle Stars in den Staaten dabei sein. Die Neuzugänge Benjamin Pavard und Fiete Arp werden erstmals im Bayern-Trikot auflaufen. Begleiten auf die Fernreise wird den Rekordmeister das Thema Transferstau. Gerade der Testlauf gegen Real Madrid könnte Aufschluss geben, wo der "schmale Kader", von dem Sportdirektor Hasan Salihamidzic sprach, dringend quantitative und qualitative Nachbesserungen benötigt.

Verpassen Sie keine Info im AZ-Newsblog zur US-Tour

